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Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları 40-50$/mt daha arttı

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları, sıcak sac fiyatlarında görülen artış nedeniyle yükselmeye devam etti.

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