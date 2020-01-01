﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Boru

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları 30-40$/mt daha arttı

Türkiye’de sıcak sac ve hurda fiyatlarının yükselmesinden dolayı kaynaklı boru fiyatları da 30-40$/mt arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.