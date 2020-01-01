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Türkiye kaynaklı boru piyasasında fiyatlar daha da arttı, talep zayıfladı

Mart ayının üçüncü haftasında Türkiye’de kaynaklı boru fiyatlarının yükselişi devam etti.

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