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Türkiye çıkışlı kaynaklı boru fiyatları canlanan ihracatla daha da yükseldi

Canlanan ihracat faaliyetleri Türk kaynaklı boru üreticilerinin yukarı yönlü fiyat politikalarını desteklemeye devam etti.

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