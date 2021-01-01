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< Boru

Düşük talep ve Türk lirasının değer kaybı Türkiye kaynaklı boru piyasasında satışları baskıladı

Türkiye’de kaynaklı boru piyasası, bir süredir, fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden olan birkaç olumsuz etkenin baskısı altında.

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