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Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla sabit kalırken hafifçe artışlar görüldü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de iç piyasaya verilen çelik boru fiyatları Çin Yeni Yıl tatili boyunca çoğunlukla sabit kaldı.

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