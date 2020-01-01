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Çin’de yerel boru fiyatları çoğunlukla sabit kaldı, hafif düşüşler görüldü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de iç piyasaya verilen çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken, hafifçe düşüşler de kaydedildi.

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