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Çin çıkışlı kaynaklı boru fiyatları zayıf talep ve olumsuz beklentiler nedeniyle düşüş gösterdi

Çin’den dış piyasalara verilen kaynaklı boru fiyatları, düşük sıcak sac fiyatları nedeniyle düşüş yaşarken, dikişsiz boru fiyatları yatay seyretti.

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