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Çin çıkışlı kaynaklı boru fiyatları yükseldi, dikişsiz boru fiyatları sabit

28 Temmuz tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen dikişsiz boru teklifleri genelde yatay bir seyir izledi. ...

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