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Çin çıkışlı kaynaklı boru fiyatları düşerken, dikişsiz boru fiyatları çoğunlukla sabit kaldı

Çin’den dış piyasalara verilen dikişsiz boru fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken, kaynaklı boru fiyatları düşüş gösterdi.

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