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Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

25 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Çin çıkışlı ortalama çelik boru fiyatları yatay seyretti.

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