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Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

11 Kasım tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen çelik boru fiyatları yatay seyretti

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