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Çin çıkışlı çelik boru fiyatları artış gösterdi

2 Haziran tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama boru fiyatları bir önceki büyük düşüşlerin ardından artış gösterdi.

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