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Çin çıkışlı boru fiyatları yüksek girdi maliyetleri nedeniyle keskin bir şekilde arttı

9 Aralık tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen çelik boru fiyatları keskin bir şekilde arttı.

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