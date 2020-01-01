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Çin çıkışlı boru fiyatları sabit kaldı

6 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen çelik boru fiyatları sabit kaldı.

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