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Atlas Tube kutu profil spot fiyatlarını artırdı

Atlas Tube, kutu profil fiyatlarını tüm yeni siparişlerde geçerli olmak üzere en az 138$7mt artıracağını açıkladı.

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