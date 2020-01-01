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ABD’li üreticilerin enerji borusu fiyatları hala yüksek

Joe Biden ABD Başkanı olarak yemin edeli iki haftadan az bir süre oldu ve bu sürede yerel enerji borusu endüstrisiyle henüz iyi bir iletişim kuramadı.

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