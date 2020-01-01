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ABD’de yerel ve ithal API X-52 hat borusu fiyatları

ABD’de bazı üreticilerin iç piyasaya verdiği API X-52 hat borusu fiyatları hala 1.653-1.708$/mt FOB fabrika çıkışı aralığında yer alıyor.

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