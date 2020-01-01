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ABD’de yerel ve ithal API X-52 hat borusu fiyatları

ABD’de iç piyasaya verilen API X-52 hat borusu fiyatları yatay seyrederek 1.653-1.708$/mt FOB fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam ediyor.

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