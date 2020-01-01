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ABD’de yerel enerji borusu üreticileri geçici olarak tekliflerini geri çekti

ABD’de çoğu enerji borusu üreticisi, girdi maliyetlerinin daha da belirginleşmesini bekleyerek spot piyasa siparişlerini geçici olarak geri çekti.

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