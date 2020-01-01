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ABD’de yerel API X-52 hat borusu fiyatları

ABD’de yerel API X-52 hat borusu fiyatları yeni üretim olmak üzere 2.315-2.491$/mt FOB fabrika çıkışı aralığında duyulmaya devam ediyor.

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