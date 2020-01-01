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ABD’de spot kutu profil fiyatları üretici fiyatlarında geçen haftaki artış sonrası yükseldi

Geçtiğimiz hafta ABD’li kutu profil üreticileri fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere 110$/mt yükselttiklerini belirtmişlerdi.

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