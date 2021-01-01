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ABD’de Meksika ve Kore’den ithal API X-52 hat borusu fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’ye tüccarlar tarafından Meksika menşeli API X-52 hat borusu için verilen teklifler ...

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