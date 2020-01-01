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ABD’de Meksika çıkışlı API X-52 hat borusu fiyatları

ABD’ye tüccarlar tarafından Meksika menşeli API X-52 hat borusu için verilen teklifler, Nisan ayının ilk haftasından bu yana değişmedi.

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