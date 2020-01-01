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ABD’de kutu profil üreticileri fiyatlarını dört haftadan kısa bir sürede ikinci kez artırdı

Nucor Tubular Products ve Atlas Tube, kutu profil, boru, mekanik boru ve kazık borusu fiyatlarını 110$/mt artırdığını açıkladı.

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