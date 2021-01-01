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ABD’de kutu profil fiyatları yıllık bazda %300’den fazla arttı

ABD’de yerel kutu profil üreticileri geçen hafta fiyat artışları açıkladı ve bu hafta fiyatlar beklendiği üzere arttı.

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