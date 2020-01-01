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ABD’de kutu profil fiyatları tamamen kontrolden çıktı

ABD’de yerel kutu profil üreticileri, 2020 yılının Aralık ayında fiyatlarını üst üste iki kez 110$/mt artırmıştı.

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