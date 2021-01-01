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ABD’de kutu profil fiyatları “resmi” seviyelerde kalmaya çalışıyor ama indirimler mevcut

SteelOrbis’e bilgi veren piyasa kaynakları, ABD spot piyasasında resmi kutu profil fiyatlarının hala 2.535-2.624$/mt FOB ...

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