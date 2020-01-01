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ABD’de kutu profil fiyatları geçen haftaki artışın ardından yine yükseldi

ABD’de kutu profil üreticileri fiyatlarını 55$/mt daha artırarak, spot piyasadaki fiyatları 1.687-1.720$/mt FOB fabrika çıkışı aralığına yükseltti.

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