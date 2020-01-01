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ABD’de Kore ve Meksika’dan ithal API X-52 boru fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’de Kore’den ithal API X-52 boru teklifleri Körfez limanlarında teslim ...

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