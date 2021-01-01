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ABD’de ithal API X-52 hat borusu fiyatları yerel fiyatlar karşısında daha çok talep görüyor

ABD’ye tüccarlar tarafından Meksika menşeli API X-52 hat borusu için verilen teklifler yaklaşık 2.425-2.646$/mt FOB Teksas aralığında yer alıyor.

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