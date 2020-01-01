﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Boru

ABD’de Güney Kore çıkışlı J55 ERW doğal gaz ve petrol borusu fiyatları yatay seyretti

ABD’ye servis merkezleri tarafından Güney Kore menşeli J55 ERW doğal gaz ve petrol borusu için verilen teklifler haftalık bazda değişmedi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.