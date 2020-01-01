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ABD’de enerji borusu fiyatları hurda fiyatları ile sıcak sac maliyetlerinin artmasının hemen ardından yükseldi

ABD’de çoğu enerji borusu üreticisi, girdi maliyetlerinin daha fazla netleşmesini beklerken spot tekliflerini geçici olarak geri çekmişti.

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