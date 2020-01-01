﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Boru

ABD’de enerji borusu fiyatları değişmedi ancak bu durum uzun sürmeyecek

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, ABD spot piyasasında yerel enerji borusu fiyatları yatay seyretmeye devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.