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ABD spot piyasasında kutu profil fiyatları “çok esnek”

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ABD spot piyasasında yerel kutu profil fiyatlarının “resmi” aralığı ...

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