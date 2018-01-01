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ABD spot piyasasında kutu profil fiyatları 2018 yılının Temmuz ayından beri en yüksek seviyesinde

ABD spot piyasasında yerel kutu profil fiyatları halen hızlı bir yükseliş halinde.

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