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ABD enerji borusu piyasasında fiyatlar üreticiler artırmak istese de değişmedi

ABD yerel enerji boru piyasasında spot fiyatlar üreticilerin fiyat artırmak istemesine rağmen genel olarak sabit kaldı.

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